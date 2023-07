Just Cause Mobile non s'ha da fare: Square Enix cancella lo sparatutto per iOS e Android

Dopo la chiusura di Bravely Default Brilliant Lights, anche Just Cause Mobile si unisce al già nutrito elenco di videogiochi per sistemi iOS e Android cancellati da Square Enix.

"È con grande tristezza che annunciamo la fine dello sviluppo di Just Cause Mobile", esordisce Ann Lou (responsabile del forum Discord di JCM) prima di aggiungere che "dal 3 luglio 2023, il gioco non sarà più disponibile sugli store digitali. Non è mai facile fare questo genere di annunci, specialmente ai nostri fan che stavano aspettando l'uscita di questo gioco. Apprezziamo sinceramente il supporto che ci avete dato".

Oltre al già citato gioco mobile di Bravely Default e, da oggi, allo spin-off 'tascabile' della serie sparatutto a mondo aperto di Just Cause, in questi mesi Square Enix si è vista costretta a chiudere i server di Final Fantasy VII The First Soldier ed Echoes of Mana a causa degli scarsi risultati ottenuti su sistemi iOS e Android.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video cinematografico di Just Cause Mobile confezionato da Square Enix nel corso di un evento tenutosi nel marzo del 2021 per preannunciarne l'imminente approdo in Early Access negli store iOS e Android di determinati Paesi.