Just Cause Mobile: lo sparatutto per iOS e Android subisce un rinvio

Similarmente a quanto spiegato dai ragazzi di Tango Gameworks con il rinvio al 2022 di Ghostwire Tokyo, anche gli autori di Just Cause Mobile si vedono costretti a far slittare l'uscita del loro sparatutto al prossimo anno.

I motivi addotti dagli sviluppatori dell'esperienza action ambientata nell'esplosiva dimensione di Just Cause sono sostanzialmente gli stessi di Tango, ovvero la necessità di garantire un ambiente di lavoro più "rilassato" e facilitare, così facendo, la concretizzazione della visione originaria di un progetto che punta a ridefinire gli standard degli sparatutto su tablet e smartphone.

La trasposizione mobile della saga firmata dagli studi Avalanche, infatti, comprenderà sia una campagna principale "dalla forte impronta narrativa" che un modulo multiplayer che darà accesso a un'esperienza a se stante all'interno di una gigantesca mappa che ospiterà un massimo di 30 giocatori.

Nel titolo sarà possibile creare e personalizzare il proprio alter-ego, scalare i ranghi attraverso il completamento di missioni da scegliere in completa autonomia e utilizzare tutti i veicoli, gli equipaggiamenti e gli arsenali che hanno reso celebre questa serie su PC e console. Qualora foste interessati, vi riproponiamo il video d'annuncio di Just Cause Mobile pubblicato da Square Enix nel dicembre dello scorso anno.