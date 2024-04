Da Just Cause a Teardown: 5 giochi dove si spacca tutto! Il lato 'distruttivo' del gaming

Sin dalle primissime esperienze interattive, l'immaginazione degli appassionati di videogiochi ha portato intere generazioni a riempire di esplosioni pirotecniche i pochi pixel osservabili a schermo. Col passare degli anni, l'immaginazione dei fan si è concretizzata in titoli dall'elevata distruttibilità ambientale.

Dalla fisica esplosiva di Teardown al tripudio di lamiere contorte di Burnout e Destruction Derby, l'industria dell'intrattenimento digitale ha saputo sfornare esperienze interattive in grado di soddisfare la 'bramosia distruttiva' di chi ha sempre sognato di mettere a ferro e fuoco gli scenari virtuali dei propri titoli più amati.

Dai videogiochi indipendenti alle produzioni ad altissimo budget, ripercorriamo idealmente la storia dei titoli incentrati sulla distruttività e sul caos fine a se stesso.

Red Faction

Regina indiscussa degli shooter 'spacca tutto', la serie Red Faction ha scritto una delle pagine più importanti dell'industria dell'intrattenimento grazie a un impianto ludico incentrato quasi esclusivamente sulla distruttibilità ambientale. Tra un capitolo e l'altro, il concetto alla base dell'IP è stato declinato in vari modi, ma restando sempre fedelmente ancorato a una formula di gameplay basata sulla devastazione di ambienti virtuali pieni di edifici sci-fi da sgretolare in un tripudio di esplosioni sci-fi.

Teardown

Il 'simulatore di demolizioni' firmato Tuxedo Labs è approdato da pochi mesi su PlayStation e Xbox portando con se' tutto il carico di emozioni restituite, appunto, dalla libertà di distruggere tutto ciò che viene mostrato a schermo. Dietro a un comparto grafico all'apparenza minimalista e 'in stile Minecraft' si nasconde un'esperienza estremamente profonda, con un comparto grafico in voxel art che riesce a gestire a meraviglia la devastazione garantita da un motore fisico senza sbavature.

Just Cause

L'odissea open world vissuta dagli emuli del mercenario Rico Rodriguez ha seguito quasi alla lettera l'indole distruttiva del protagonista, manifestandola a schermo in un tripudio costante di esplosioni, demolizioni (non troppo) controllate e acrobazie scavezzacollo da compiere surfando tra i cicloni sulla carlinga di un caccia da guerra. Solo il tempo ci dirà quale destino attende questa serie che, con il più volte rumoreggiato Just Cause 5, meriterebbe di essere svecchiata (e resa più matura tanto nella trama quanto nel gameplay) ma senza perdere lo spirito 'spaccatutto' che tante gioie ha saputo regalare ai suoi fan.

Wreckfest

Sono trascorsi diversi anni dal suo approdo sul mercato, eppure l'erede spirituale di Destruction Derby, Wreckfest, rimane ancora stabilmente in cima alla speciale classifica dei racing game che fanno della fisica e della distruttibilità le loro armi più affilate. Solo chi ha sfrecciato sui circuiti sterrati del gioco di guida targato Bugbear, d'altronde, saprà quanto possa essere emozionante concludere una gara con il motore fumante e l'assale piegato dalle sportellate contro gli avversari per vedere le loro auto trasformarsi in un ammasso di lamiere contorte.

Destroy All Humans

Un alieno arrabbiato, un UFO e tanta voglia di stupire: la serie di Destroy All Humans avrà tanti difetti, ma di certo sa come intrattenerci con battaglie a colpi di raggi tarenti sullo sfondo di scenari urbani da rivoltare come calzini per soddisfare la sete di vendetta di Crypto-138. L'operazione nostalgia imbastita da THQ Nordic con Destroy All Humans 2! Reprobed ne è l'esempio più lampante tanto in positivo quanto in negativo, in ragione di una distruttibilità ambientali ancora più spinta ma legata a un'esperienza narrativa e contenutistica dalle potenzialità ancora in larga parte inespresse.

Nell'elenco dei videogiochi dove si spacca tutto è poi impossibile non citare Besiege, Burnout (e la sua indimenticabile Crash Mode!), Mercenaries, Battlefield Bad Company e Kerbal Space Program. E voi, a quali esperienze videoludiche 'distruttive' siete maggiormente affezionati? Fatecelo sapere con un commento!

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su