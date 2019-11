Just Dance 2020: Billie Eilish sorprende i suoi fan durante un evento di Ubisoft

Nel corso di un evento organizzato da Ubisoft per festeggiare il lancio di Just Dance 2020, il colosso videoludico transalpino ha invitato delle fan di Billie Eilish a provare il nuovo rhythm game senza avvisarle che avrebbero ricevuto la visita inaspettata della cantautrice statunitense!

Il simpatico filmato confezionato da Ubisoft ci mostra la reazione avuta dalle fortunate fan di Billie Eilish alla vista della loro beniamina. La sorpresa ricevuta, naturalmente, ha mandato in visibilio le fan e scatenato la reazione divertita della stessa cantante americana. Il video, pubblicato dai rappresentanti dell'azienda francese sui propri canali social, ha già raggiunto e superato la soglia del milione di visualizzazioni su YouTube.

L'incontro tra Billie Eilish e il suo affezionato pubblico rientra nel novero delle iniziative promosse da Ubisoft per festeggiare il decimo anniversario dal lancio del franchise di Just Dance e la commercializzazione del nuovo capitolo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e come ultimo gioco in assoluto su Wii.

Just Dance 2020 vanta diverse innovazioni contenutistiche e grafiche, con 40 brani in rappresentanza delle principali hit mondiali e delle canzoni dei fenomeni virali su Internet. Di particolare interesse è poi la modalità Sweat che consente di utilizzare il gioco come un'applicazione di fitness dotata di strumenti per il monitoraggio delle calorie bruciate e del tempo trascorso a ballare.