Just Dance 2020 sarà l'ultimo gioco in assoluto per Nintendo Wii

All'E3 di Los Angeles Ubisoft ha annunciato Just Dance 2020, in arrivo a novembre su tutte le piattaforme di attuale generazione e su... Nintendo Wii! No, nessun errore, il gioco uscirà anche sulla console Nintendo lanciata nel 2006...

Alain Corre di Ubisoft ha confermato sulle pagine del Telegraph che la casa francese pubblicherà effettivamente Just Dance 2020 su Wii a causa della forte richiesta in alcuni mercati, tuttavia questo sarà in assoluto l'ultimo videogioco per la piattaforma che verrà lanciato sul mercato.

Si chiude così definitivamente la lunga carriera di Wii, lanciata come detto nel 2006 e ancora in vendita in alcuni territori, con vari giochi che continuano a riscuotere un notevole successo commerciale, pensiamo al caso di Mario Kart Wii ancora in Top 100 su Amazon.com a ben undici anni dal lancio.

Nota curiosa: Just Dance 2020 non uscirà invece su Wii U mentre arriverà anche su Switch.