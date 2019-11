Just Dance 2020 è l'ultimo gioco in assoluto per Nintendo Wii

Just Dance 2020 è uscito ieri su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e ... Wii. No non abbiamo sbagliato a scrivere, il nuovo gioco Ubisoft è uscito anche sulla "vecchia" console della casa di Kyoto, guadagnandosi anche un particolare primato.

Just Dance 2020 sarà infatti l'ultimo gioco pubblicato per Wii in assoluto, non sono previsti altri titoli nel prossimo futuro per la console, uscita di produzione ormai da qualche anno dopo aver dominato a livello commerciale in tutto il mondo dal 2006 al 2010 vendendo oltre cento milioni di pezzi.

In tutti questi anni Just Dance ha continuato a uscire regolarmente su Wii a quanto pare giustificando l'investimento, adesso però è arrivato il momento di interrompere definitivamente il supporto, console che ha visto già due successori, ovvero Wii U e Switch. Da notare come Just Dance non esca su Wii U ormai da molti anni, complice anche lo scarso successo commerciale della piattaforma.

Non si tratta di una "prima volta" per Ubisoft, nel lontano 1996 la casa francese ha distribuito in Europa un gioco de I Puffi per Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive... e Master System, console la cui produzione si è interrotta nel 1992.