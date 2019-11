Just Dance 2020 per Wii entra in Top 20 nel Regno Unito!

Just Dance 2020 è l'ultimo gioco Ubisoft per Wii, uscito la scorsa settimana il titolo ha riscosso un discreto successo nel Regno Unito, tanto che la versione Wii è la seconda più venduta in assoluto in Inghilterra... nonostante la console sia uscita di produzione ormai da molti anni.

Secondo quanto riportato da GFK Chart Track, Just Dance 2020 per Wii ha debuttato alla quindicesima posizione della classifica inglese, risultando la seconda versione più venduta con una quota di mercato de 21%, preceduta solo dalla versione Switch con il 55% delle vendite totali. Le edizioni PlayStation 4 e Xbox One hanno totalizzato rispettivamente il 14% e 10% delle vendite totali sul mercato retail in Gran Bretagna, senza considerare dunque i download digitali.

Incredibile ma vero dunque, alle soglie del 2020 un gioco per Nintendo Wii entra nella Top 20 inglese, con numeri persino superiori a quelli registrati sulle console di attuale generazione, Switch escluso, dove Just Dance risulta essere davvero molto popolare. Da notare come il gioco non sia uscito invece su Wii U, successore di Wii la cui produzione è stata interrotta nel 2015. Questo è l'ultimo gioco della serie Just Dance a vedere la luce su Wii e anche l'ultimo titolo Ubisoft per la piattaforma, probabilmente un record per quanto riguarda la longevità di Wii.