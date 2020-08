Just Dance 2021 è realtà: il Nintendo Direct Mini svela il nuovo capitolo e i primi brani

Il Nintendo Direct Mini Partner Showcase di fine agosto fa da cornice all'annuncio ufficiale di Just Dance 2021, il nuovo capitolo dello storico rhythm game di Ubisoft.

Il prossimo episodio della serie firmata Ubisoft Paris vanterà 40 nuove canzoni e delle modalità che gli stessi sviluppatori transalpini descrivono come "molto avvincenti": tra queste, ci sarà l'immancabile funzione Sweat per allenarsi al ritmo dei brani presenti nel titolo e le immancabili sfide cooperative per ballare in compagnia dei propri amici. Eccovi alcuni dei brani presenti in Just Dance 2021:

Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Dance Monkey – Tones And I

Don’t Start Now – Dua Lipa

Feel Special – TWICE

Juice – Lizzo

all the good girls go to hell – Billie Eilish

Que Tire Pa Lante – Daddy Yankee

Temperature – Sean Paul

In The Navy – The Sunlight Shakers

Boy, You Can Keep It – Alex Newell

Heat Seeker – DREAMERS

Nella rosa di funzionalità di gameplay accessibili al lancio in Just Dance troverà spazio anche la modalità per bambini, caratterizzata da coreografiche dedicate. Di particolare interesse saranno poi le novità che andranno a tratteggiare l'offerta contenutistica di Just Dance Unlimited, il servizio in abbonamento che permetterà agli appassionati di rimpolpare il proprio catalogo digitale attingendo a una lista di ben 550 brani on demand. Gli autori di Ubisoft promettono inoltre di arricchire il titolo dando vita ad eventi stagionali e aggiungendo costantemente dei nuovi contenuti.

L'uscita di Just Dance 2021 è prevista per il 12 novembre di quest'anno su Nintendo Switch e, presumibilmente, PlayStation 4 e Xbox One.