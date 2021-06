Just Dance 2022 annunciato da Ubisoft, ed ha già una data di lancio

In occasione della nuova edizione dell'evento Ubisoft Forward c'è stato spazio anche per l'annuncio ufficiale di Just Dance 2022. Anche quest'anno il rythm game tornerà sulle scene, e la compagnia d'Oltralpe ha già diffuso la data di lancio del gioco a base di musica e balli.

Proprio come svelato all'interno del trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in apertura, Just Dance 2022 sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia il 4 novembre di quest'anno.

Just Dance 2022, il gioco di ballo definitivo, sta per arrivare con nuovi universi e 40 brani inediti tra hit di successo e grandi classici! Cerchi un gioco che ti faccia ballare le hit del momento e ti permetta di divertirti con amici e familiari? Just Dance 2022 è quel che fa per te!

Ubisoft ha inoltre stretto una grande collaborazione con il talentuoso cantante, rapper, attore, regista, coreografo e star dei social media Todrick Hall per una versione e un video di "Nails, Hair, Hips, Heels" realizzati in esclusiva per Just Dance. Trovate ulteriori dettagli al riguardo sul sito ufficiale di Ubisoft.

Con Just Dance Unlimited avrete accesso ad un catalogo di oltre 700 canzoni: Nuovi pezzi esclusivi, grandi classici di Just Dance e contenuti stagionali tematici saranno aggiunti per tutto l'anno per rendere l'esperienza sempre più divertente! Un mese di prova gratuita di Just Dance Unlimited è incluso in ogni copia di Just Dance 2022 per Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Stadia.