Just Dance 2023 annunciato insieme alla piattaforma 'dance on demand'

In occasione dell'Ubisoft Forward è stato ufficialmente annunciato Just Dance 2023 Edition, la nuova edizione dell'annuale titolo interamente dedicato alla musica e alla danza.

Tramite il filmato che trovate in apertura potete avere un primo assaggio del gameplay di Just Dance 2023 Edition, e soprattutto potete dare un primo ascolto al nuovo elenco di brani di cui si costituirà la nuova esperienza musicale di Ubisoft.

Entrate in una nuova era della danza con Just Dance 2023 Edition! Modalità multigiocatore online, opzioni di personalizzazione, coinvolgenti mondi 3D e nuovi brani e modalità di gioco aggiunti nel corso dell'anno: preparatevi a vivere una festa infinita!

Multigiocatore online : grazie a questa modalità inedita, ora potete giocare a Just Dance con chi volete ovunque voi siate! Invitate fino a cinque amici a giocare con voi e scoprite chi è il ballerino migliore;

: grazie a questa modalità inedita, ora potete giocare a Just Dance con chi volete ovunque voi siate! Invitate fino a cinque amici a giocare con voi e scoprite chi è il ballerino migliore; Interfaccia utente rinnovata : passate più tempo a ballare e meno tempo a cercare grazie alla nuova interfaccia utente moderna e intuitiva. Ogni playlist, modalità o brano è accessibile in pochi secondi;

: passate più tempo a ballare e meno tempo a cercare grazie alla nuova interfaccia utente moderna e intuitiva. Ogni playlist, modalità o brano è accessibile in pochi secondi; Esperienze personalizzate: sbloccate sessioni create su misura per voi e brani legati alle vostre preferenze e abitudini di gioco. Inoltre, Just Dance terrà traccia dei vostri progressi e dei vostri punteggi, così potrete dimostrare a tutti le vostre capacità di ballo!

L'uscita di Just Dance 2023 è prevista per il periodo natalizio su Xbox Series X| S, PS5 e Nintendo Switch. Includerà una nuovissima piattaforma "dance on demand" di cui Ubisoft parlerà in futuro, oltre a nuove funzionalità multiplayer online e un'interfaccia ridisegnata.



