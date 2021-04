Just Dance Now: come giocare gratis alla televisione

Volete giocare a Just Dance con gli amici ma non avete una console? Esiste un modo per divertirsi ballando anche senza una console, e si chiama Just Dance Now! Ecco come funziona e cosa vi serve per giocarci.

Just Dance Now come funziona

Si tratta della variante per mobile del famoso videogioco di ballo, Just Dance. Con Just Dance Now potete divertirvi con gli amici utilizzando solo uno smartphone ed uno schermo connessi ad internet. Questa versione del gioco è stata presentata a metà 2014 ed è uscita insieme a Just Dance 2015 per console. Grazie a Just Dance Now, afferma Ubisoft (la casa sviluppatrice), i fan potranno giocare in mobilità e chi non ha una console o non ha mai giocato a Just Dance potrà conoscerlo ed avvicinarsi al gioco.

Cosa vi serve

È semplicissimo: tutto ciò di cui avete bisogno è uno smartphone e uno schermo connessi entrambi a internet, quindi vanno bene smart TV, monitor del PC, un Mac e qualsiasi tablet. Vi basterà scaricare l'app gratis Just Dance Now per iOS o Android, che sostanzialmente trasforma il dispositivo in un controller da impugnare; il televisore o il monitor faranno da schermo su cui guardare il gioco.

Come funziona

Se il computer o la smart TV sono connessi alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone su cui avete scaricato l'app, il gioco sincronizzerà automaticamente i due dispositivi. Al contrario (ad esempio se lo smartphone è connesso alla rete dati del vostro operatore mentre il PC è connesso alla rete Wi-Fi), sarà sufficiente inserire il codice di accesso chiamato "Dance Room Number" che il computer vi mostrerà (o scansionare il QR Code); inseritelo sull’app e il gioco si sincronizzerà in pochi istanti. Adesso siete pronti per iniziare! Scorrete sul telefono le tracce disponibili e seguite lo schermo che avete di fronte a voi, lo smartphone farà da controller.

Potete anche collegare un cavo HDMI dal computer alla TV per guardare il gioco direttamente sulla TV, anche se non avete una smart TV! Oppure se giocate con l’iPad e possedete una Apple TV potete attivare il mirroring dall’iPad così da poter vedere lo schermo dell’iPad sulla TV e migliorare di gran lunga l’esperienza di gioco. Per finire, in Just Dance Now è presente anche la funzionalità social che vi permette di collegare il vostro account Facebook per vedere le statistiche degli amici, la classifica generale e personalizzare l'avatar con un'immagine profilo presa direttamente da Facebook.