Just Dance va alle Olimpiadi eSport: tra i finalisti c'è anche un italiano!

Sulla scia di un rinnovato matrimonio tra Comitato Olimpico Internazionale e mondo eSports, procedono a pieno ritmo i preparativi per lo svolgimento delle Olympic Esports Series 2023.

Una competizione alla quale presenzieranno anche le piste da ballo di Just Dance, la celebre serie videoludica a marchio Ubisoft. In particolare, il titolo sarà il protagonista di una competizione organizzata in collaborazione con la World DanceSport Federation, alla quale prenderanno parte otto campioni provenienti da ogni parte del mondo.

Selezionati tra i partecipanti sfidatisi alle precedenti finali della Just Dance World Cup, i talenti si apprestano a partire per Singapore, località designata per ospitare le finali olimpiche di eSports 2023. Tra i giocatori di Just Dance che si contenderanno la vittoria, troviamo anche un rappresentante dell'Italia: Antonino "JustNino" Pomilia. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo degli otto finalisti:

Amandine "TheFairyDina" Morisset, dalla Francia;

Diego "Diegho San" Dos Santos Silva, dal Brasile;

Aleksanteri "TheAllu" Landström, dalla Finlandia;

Antonino "JustNino" Pomilia, dall’Italia;

Joseph "Aazzlano" Cordero, dagli Stati Uniti d’America;

Adithiyan "Arms73" Armstrong, dall’India;

Elsie Fang, dalla Cina;

Siti Zhywee Ramle, da Singapore;

Per la prima volta, le Olympic Esports Series 2023 si svolgeranno dal vivo, con le competizioni finali in programma per il periodo compreso tra 22 e 25 giugno. La finale legata al mondo di Just Dance: 2023 Edition, in particolare, vedrà gli eSportivi affrontarsi al Suntec Centre di Singapore il prossimo venerdì 23 giugno.