Just Die Already: il nuovo teaser fa il verso a Kojima e Death Stranding

Tra i numerosi filmati mostrati in occasione del Guerrilla Collective, uno dei più divertenti è sicuramente quello di Just Die Already, il quale non è altro che una parodia di uno dei trailer di Death Stranding ad opera di Hideo Kojima.

Non a caso il filmato si apre con la seguente frase: "Hideo Kojima, ti prego sblocca il mio numero di cellulare". Successivamente si vede una scia di cadaveri di creature marine al termine della quale troviamo un anziano completamente nudo che si alza proprio come Norman Reedus e abbraccia una cintura galleggiante come l'attore stringeva il Bridge Baby.

Per chi si stesse chiedendo di che gioco si tratta, parliamo di un action in terza persona con tanto di modalità online (la coop supporta un massimo di 4 giocatori nella stessa sessione) in cui gli utenti vestono i panni di un gruppo di anziani e devono cercare di infortunarsi nei peggiori modi possibili con l'obiettivo di guadagnare i ticket di pensionamento e ricevere assistenza gratuita.

Ecco di seguito i requisiti minimi del gioco:

Sistema operativo: Windows 8 o superiore

Processore: Intel Core i5 3470 @ 3,0hz / AMD-FX-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 750 Ti / AMD Radeon R7 260X

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 1 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 11

Note aggiuntive: connessione ad internet richiesta per l'attivazione e per l'utilizzo della componente online

Vi ricordiamo che l'uscita del gioco è previsto nel corso dell'estate solo su PC (Steam), piattaforma sulla quale è già stata aperta una pagina ufficiale attraverso la quale si può aggiungere il titolo alla propria lista dei desideri.