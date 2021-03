Just Die Already: il 'sandbox coi nonnini' arriva anche su PlayStation, Xbox e Switch!

La bizzarra esperienza sandbox "coi nonnini" di Just Die Already arriverà anche su console: a confermarlo sono gli stessi sviluppatori di DoubleMoose con un video gameplay che aggiunge alla già annunciata versione PC anche le trasposizioni destinate all'utenza PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

L'idea alla base della visione creativa delineata dagli autori di Goat Simulator sta tutta nell'incipit di Just Die Already: "Sii vecchio e spudorato!". Chi si cimenterà nelle sfide di questo insolito action multiplayer in terza persona dovrà infratti indossare i panni sgualciti di un anziano millennial che, in un futuro non troppo lontano, non avrà accesso alla pensione.

Per colpa del mancato ricambio generazionale causato dalla scarsa natalità, il nostro arzillo alter-ego dovrà cavarsela da solo e passare gli ultimi anni della sua esistenza a tormentare i coetanei per rubare gli ambiti "ticket straordinari di assitenza gratuita" elargiti dal governo.

Le escursioni all'esterno della casa di riposo saranno perciò contraddistinte da una sana dose di follia anarchica, in un tripudio di situazioni tragicomiche con sfide dallo humor nero. D'altronde, come spiegano gli stessi ragazzi di DoubleMoose, "non sarà forse giunto il momento di vivere la vita appieno se la società non fa altro che augurarsi che tu muoia al più presto?".

Rimaniamo in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Just Die Already su PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia degli scapestrati protagonisti dell'ultima fatica free roaming degli autori di Goat Simulator con le scene di gameplay e le immagini che trovate in calce e in cima alla notizia.