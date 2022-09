Just a To the Moon Series Beach Episode annunciato dall'autore di Finding Paradise

Freebird Games ha annunciato Just a To the Moon Series Beach Episode, in arrivo su PC via Steam tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, una data di uscita precisa non è ancora stata resa nota.

Just a To the Moon Series Beach Episode è "l'episodio sulla spiaggia" di To the Moon, Finding Paradise, e Impostor Factory. Come specificato dal team di sviluppo, Just a To the Moon Series Beach Episode è esattamente quello che sembra ovvero "To the Moon sulla spiaggia".

I dipendenti della SigCorp si sono concessi una vacanza nel lussuoso Golden Lobster Hotel & Resort... tutto bello, vero? Apparentemente sì ma c'è qualcosa che non va e durante l'avventura scopriremo il mistero che si cela dietro questo (apparente) paradiso.

Quali sono gli elementi chiave di Just a To the Moon Series Beach Episode? Sicuramente la spiaggia, il mix tra avventura e estetica classica da RPG, dialoghi irriverenti e altre bizzarrie. Just a To the Moon Series Beach Episode è su Steam, al momento non c'è una data data di uscita fissata, gli sviluppatori hanno però pubblicato alcuni screenshot ricordando che il gioco uscirà tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2023.