Justice League: un simbolo di Halo compare nel film di Zack Snyder

L'edizione estesa di Justice League (denominata Snyder Cut) nasconde un logo legato alla saga di Halo, apparentemente utilizzato per errore e senza alcuna autorizzazione da parte di Microsoft e 343 Industries.

Il logo è visibile sulla spada di Deathstroke come notare da Chris Barrett di Bungie, autore del logo in questione disegnato da lui personalmente nel 2000, come dimostrato anche dai file originali di Illustrator condivisi su Twitter. Il simbolo in questione dovrebbe essere una citazione degli Lega degli Assassini, l'organizzazione guidata da Ra's al Ghul... in realtà però qualcuno ha utilizzato un logo sbagliato.

A quanto pare si tratta di una immagine fan made che utilizza il logo di Halo per dare vita ad un simbolo non ufficiale della Lega degli Assassini. L'immagine in questione è uno dei primi risultati che si ottengono su Google Immagini cercando le parole chiave "League of Assassins DC" o "Ra's al Ghul Logo", evidentemente ci si è basati quindi su questa grafica per includere il logo nel film, ignorandone la natura amatoriale e non ufficiale.

Nel frattempo ecco il nuovo spettacolare trailer di Justice League Synder Cut, in arrivo il 18 marzo a mezzanotte su Sky Cinema e NOW TV in contemporanea con la pubblicazione negli Stati Uniti.