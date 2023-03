Justin Roiland: cadono le accuse di violenza al creatore di Rick & Morty e High on Life

A gennaio 2020 Justin Roiland, creatore di Rick & Morty e fondatore di Squanch Games (studio di sviluppo che ha dato alle stampe High On Life), è stato accusato di violenza domestica dall'ex fidanzata. La storia è venuta a galla solamente all'inizio di quest'anno, quando NBC News l'ha portata all'attenzione del grande pubblico.

Quando le accuse sono divenute di pubblico dominio, la vita di Justin Roiland, già complicata dagli strascichi legali della faccenda, è drasticamente cambiata in peggio. Il creativo è stato dapprima allontanato da Adult Swim, la rete che trasmette Rick & Morty, dopodiché ha annunciato le dimissioni da Squanch Games, studio di sviluppo che egli stesso ha fondato.

Il caso sarebbe dovuto tornare in tribunale per un'udienza preliminare il prossimo 27 aprile, ma a quanto pare si è risolto anzitempo. È stato lo stesso Justin Roiland ad annunciare, con un messaggio ricco di sollievo e rammarico, di essere stato scagionato dalle accuse di violenza domestica: "Ho sempre saputo che quelle accuse erano false - e non ho mai dubitato che questo giorno sarebbe arrivato. Sono contento che questo caso è stato archiviato ma, allo stesso tempo, sono ancora terribilmente scosso dalle orribili bugie che sono state dette su di me durante questo processo. In particolar modo, sono molto deluso da tante persone che mi hanno giudicato repentinamente senza conoscere i fatti, basandosi solamente sulla parola di una ex risentita che ha cercato di evitare il processo e di farmi "cancellare". Se fosse accaduto per davvero, anche solo parzialmente, sarebbe stato vergognoso. Sono determinato ad andare avanti per concentrarmi sui miei progetti creativi e ripristinare il mio buon nome".

Contattato da Variety, l'ufficio del Procuratore Distrettuale di Orange County ha confermato che "le accuse sono state ritirate per mancanza di indizi in grado di provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio".

Roiland è famoso per aver co-creato Rick & Morty, show nel quale doppiava anche i due protagonisti. Ha inoltre contribuito in maniera importante alla creazione della recente hit per Xbox Game Pass High on Life, per la quale ha elaborato il concept e preso parte alla fase di design e allo sviluppo.