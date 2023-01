Justin Roiland, co-creatore di High On Life e Rick & Morty, accusato di violenza domestica

Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni dettagli in merito alla presunta accusa di violenza domestica mossa ai danni di Justin Roiland, personaggio noto al pubblico per aver contribuito alla creazione della nota serie animata Rick & Morty e del videogioco di recente uscita intitolato High On Life.

A far emergere il caso, risalente a gennaio 2020, è NBC News, che sembrerebbe aver messo le mani su alcuni documenti della Orange County Superior Court, ovvero il tribunale della California. In quel periodo, infatti, pare che Roiland sia stato accusato di violenza domestica da parte dell'ex fidanzata, con la quale conviveva. A quanto pare, dopo l'accusa mossa dalla vecchia compagna di Roiland, questo sarebbe stato prima arrestato a maggio 2020 e poi scarcerato ad agosto dello stesso anno, in seguito al pagamento di una cauzione pari a 50.000 dollari. Nell'ottobre del 2020, la corte ha giudicato non colpevole l'uomo, sebbene la diatriba legale sia continuata per diverso tempo, portando i giudici a sottrarre le armi da fuoco di Roiland e ad impedirgli di stare a distanza ravvicinata dalla ragazza fino ad ottobre 2023.

Ora il processo sta per riprendere e non è da escludere che la situazione possa stravolgersi a sfavore dell'uomo. Al momento il nome della donna è sconosciuto e non sono noti nemmeno i dettagli più specifici in merito al caso, di cui forse ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Avete già letto la nostra recensione di High On Life?