Juventus & DSYRE ancora insieme: nasce il team di Rocket League

Juventus e DSYRE annunciano una grandissima novità. Dopo la creazione del team eSports per EA Sports FC - laureatosi campione della eSerie A per la prima volta nella competizione nella stagione 2022/2023 - nasce anche il nuovo team di Rocket League.

La squadra è composta da tre giocatori: Davide "Davoof" Lo Cicero, Lorenzo "Dead-Monster" Tongiorgi e Ario "Arju" Berdin.

Questi player sono stati selezionati sulla base dei loro successi nella scena competitiva di Rocket League (sapete come dominare sul terreno di gioco? Ecco alcuni consigli!), tra cui vittorie nelle stagioni precedenti dell'IRC e prestigiosi piazzamenti in tornei caratura europea.

Con più di 87 milioni di giocatori al mondo, negli ultimi 5 anni ha raddoppiato la propria utenza. L'ambiente competitivo di Rocket League, con oltre 300 tornei nel 2022, ha visto un aumento della viewership del 272% rispetto al triennio precedente, per arrivare al picco di quasi 470mila spettatori contemporanei per le finali RLCS del 2023 (Fonte: Esports charts).

Quello tra Juventus e DSYRE è un legame sempre più forte e orientato all'intrattenimento di tutte le audience e strizza un occhio in particolare alle giovani generazioni, come sottolineato anche da Gianmarco Pino, Brand Manager Juventus.

«La collaborazione con il team DSYRE di Rocket League conferma il nostro impegno nell'ambito degli eSports, dimostrando come l'innovazione possa unire il mondo del calcio virtuale e reale. Insieme vogliamo coinvolgere le nuove generazioni in un modo che rispecchi la loro passione per il gaming e per la Juventus portando avanti la tradizione vincente bianconera in nuovi e avvincenti territori».