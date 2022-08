La Juventus sarà in FIFA 23, eFootball 2023 o UFL? Facciamo chiarezza

Quale gioco di calcio ha Juventus? Quella che potrebbe sembrare una domanda banale in realtà nasconde alcune insidie considerando che la situazione legata alla gestione delle licenze delle squadre di calcio nei videogiochi sportivi è spesso molto complicata. Ma in questo caso c'è una risposta ben chiara.

La Juventus sarà in FIFA 23 con nomi e loghi ufficiali, il gioco di calcio Electronic Arts saluta quindi il Piemonte Calcio, nome fittizio utilizzato per identificare la squadra torinese negli ultimi giochi della serie FIFA dal momento che la Juventus ha intrattenuto per anni un rapporto esclusivo per Konami per i videogiochi PES ed eFootball.

Scaduti i termini della collaborazione, la Juventus tornerà in FIFA 23 e EA Sports FC in esclusiva, questo vuol dire che eFootball e il futuro UFL dovranno accontentarsi di altre denominazioni non ufficiali, non potendo contare sui diritti di immagine della squadra piemontese.

eFootball 2023 non avrà la Juventus o almeno non con nomi e loghi ufficiali, ribadiamo come la squadra sarà disponibile in esclusiva su FIFA 23 e EA Sports FC, gioco di calcio che prenderà il posto di EA Spors FIFA dal 2023, a causa del mancato rinnovo degli accordi tra Electronic Arts e la FIFA dopo trent'anni di collaborazione.