Juventus-Liverpool? Quest'anno non potremo giocarla né su PES 2020 né su FIFA 20

Il dualismo tra PES e FIFA va avanti ormai da decenni e ognuno avrà la sua preferenza su quale delle due simulazioni calcistiche sia la migliore. Spesso la partita si è giocata anche sul campo delle licenze, e i giocatori finivano per preferire il gioco che ne avesse di più.

Per la verità tra i due spesso è stato il titolo di EA Sports ad aggiudicarsi il maggior numero di licenze, ma Konami sta facendo di tutto per colmare il gap, come dimostra l'acquisizione in esclusiva della Juventus su eFootball PES 2020, notizia che vi abbiamo dato qualche giorno fa.

Quando si tratta di accordi di esclusiva però, il rovescio della medaglia è che l'altra parte resterà per forza di cose delusa, per via dell'impossibilità di utilizzare tale squadra. Dunque in FIFA 20 la Juventus non sarà presente in via ufficiale, ma si chiamerà Piemonte Calcio, per la delusione dei fan del gioco. EA però non ci sta a farsi soffiare una squadra così importante restando a guardare, e come vi abbiamo raccontato ieri si è aggiudicata in esclusiva i diritti della squadra vincitrice dell'ultima Champions League, per cui il Liverpool sarà presente solamente in FIFA 20.

Ma se è vero che la concorrenza spesso fa bene ai consumatori, stavolta la sensazione è che saremo proprio noi giocatori a perderci qualcosa: la presenza esclusiva della Juve in PES e del Liverpool in FIFA, ad esempio, significa che non sarà possibile giocare Juventus-Liverpool in nessuno dei due giochi, ma dovremo accontentarci di un Piemonte Calcio-Liverpool o di un Juventus-Merseyside Red nella migliore delle ipotesi.

E visto che il mercato delle licenze potrebbe ancora non essere concluso, a due mesi dall'uscita dei due videogame, non è detto che sia l'unico caso di "partite impossibili" da disputare. E sarebbe un vero peccato.