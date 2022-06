Juventus pronta ad abbandonare eFootball e tornare su Fifa...o andare su UFL?

Come ben sappiamo, a fine maggio KONAMI ha svelato i club partecipanti all'eFootball™ Championship 2022 sorprendendo diversi fan del calcistico d’origine nipponica e appassionati delle competizioni esport: tra le grandi escluse c’è, difatti, la Juventus. La compagine torinese tornerà su Fifa o andrà su UFL?

Come riportato anche dai colleghi di Esports Mag, l’accordo commerciale tra Juventus e KONAMI a fine giugno è destinato a scadere e, molto probabilmente, non verrà rinnovato: tra l’impatto scarso di eFootball e l’esclusione dall’eFootball Championship, nonostante la Juventus sia la squadra campione in carica, la Vecchia Signora sembra quindi pronta a cambiare aria cercando fortuna altrove.

Il principale candidato è, ovviamente, FIFA 23: il prossimo capitolo di casa EA potrebbe vedere quindi il ritorno dei Bianconeri per sostituire nuovamente quel tanto criticato “Piemonte Calcio”, così da tornare nella eSerie A proprio nell’anno in cui il Milan ha raggiunto l’accordo di esclusività con KONAMI e l’Inter ha cessato la partnership esclusiva con Electronic Arts.

In questa piccola “guerra”, tuttavia, potrebbe inserirsi anche UFL: il free-to-play firmato Strikerz ha già conquistato qualche giocatore che, a oggi, fa da volto per la campagna pubblicitaria, ma deve ancora ricevere una spinta ulteriore da uno dei principali team internazionali. Considerato il calibro della Juventus, sarebbe senza ombra di dubbio una prima firma importantissima.

