K/DA più attive che mai: arriva la serie di fumetti dedicata al gruppo K-pop

Il gruppo K-pop K/DA, come appiamo, è tornato prepotentemente alla ribalta dopo il successo della prima traccia, un paio di anni fa: il nuovo singolo, "The Baddest", è uscito il 27 agosto ed è già un successo mondiale. Il disco completo non dovrebbe tardare ad arrivare.

Riot Games, al momento, non si è ancora sbottonata riguardo alla data di uscita ufficiale dell'album. Il fervore creativo, però, non sembra limitarsi a questo.

Arriva infatti il primo episodio di una nuova serie di fumetti web intitolata "K/DA: Harmonies", che permette di gettare uno sguardo a ciò che si nasconde dietro le quinte della vita del gruppo pop di League of Legends.

Il primo fumetto digitale, intitolato "Akali", si apre con il gruppo alle prese con qualche dissidio interno causato da incomprensioni proprio riguardo alla registrazione del disco, oltre che con con la piccola crisi della nuova componente del gruppo Seraphine, tra l'altro prossimo campione del MOBA targato Riot Games.

Sulla base degli indizi contenuti in una discussione proprio tra Akali e Seraphine (che ruota attorno a un "ritorno a Shanghai") è possibile ipotizzare che l'album di debutto del gruppo arriverà proprio nel corso del campionato mondiale di League of Legends che inizierà tra un paio di settimane.

Forse verrà presentato in occasione della finale? Non ci resta che attendere.