K'Sante, l'orgoglio di Nazumah, marcia nella Landa con la Patch 12.21

Mentre finisce la fase a gironi di Worlds 2022, Riot Games annuncia l’imminente approdo di K’Sante sulla Landa degli Evocatori: League of Legends si arricchisce con un nuovo campione, questa volta un Tank da utilizzare nella corsia superiore. Ecco i dettagli del suo kit e della sua storia.

K'Sante è un potente guardiano che brandisce armi che lui stesso ha forgiato con i resti di un predatore che ha ucciso. È un eroe del suo popolo, capace di imporsi in combattimento con astuzia e sprezzante coraggio. A prima vista possono sembrare armi difensive, ma al momento giusto si trasformano in lame letali, capaci di abbattere nemici giganti che gli altri non osano nemmeno avvicinare.

Nel gioco, K'Sante è un campione da corsia superiore, tank, che salva i suoi alleati per poi eliminare i mostruosi pericoli della squadra nemica, lanciandoli attraverso un muro per sfidarli a duello. Sprezzante e coraggioso, K'Sante affronta mostri colossali e gli spietati Ascesi per proteggere la sua patria, Nazumah, un'ambitissima oasi tra le sabbie di Shurima. Dopo essersi separato dal suo compagno, K'Sante realizza che per diventare un guerriero degno di guidare la sua città, deve prima porre freno al suo ego affamato di successo. Solo così potrà evitare la trappola dell'orgoglio, trovando la saggezza necessaria per sconfiggere i mostri che minacciano il suo popolo.

Precedentemente annunciato come presidente di League of Legends, Lil Nas X ha co-progettato con Riot Games l'aspetto dell'edizione prestigio di K'Sante, K'Sante Empireo. L'aspetto "K'Sante Empireo (edizione prestigio)" di Lil Nas X debutta oggi nel PBE (Public Beta Environment) insieme al campione. Uscirà in tutto il mondo il 3 novembre e sarà sbloccabile fino al 14 novembre. L'aspetto non sarà acquistabile direttamente e verrà ottenuto giocando a League of Legends o Teamfight Tactics durante l'evento di gioco dei Mondiali 2022.

I giocatori dovranno ottenere valuta di gioco (2000 gettoni Mondiali 2022) per sbloccare permanentemente l'aspetto. Dopo la prima collaborazione di Riot Games con Louis Vuitton, l'aspetto prestigio di Lil Nas X marca la prima collaborazione sul fronte ingame con un artista e darà ai giocatori un'occasione di celebrare questa indimenticabile partnership con un aspetto unico nel suo genere.

Il suo kit è composto da queste abilità: una passiva che marchia i nemici e infligge danni bonus alla salute massima al secondo colpo. La Q infligge danni fisici e rallenta i nemici, dando una carica a K’Sante; a due cariche, può rilasciare un’onda d’urto che attira i nemici. La W fa alzare le armi per aumentare la difesa e renderlo Inarrestabile, per poi partire alla carica infliggendo una percentuale della salute massima in danni fisici, respingendo e stordendo i nemici sulla base del tempo di carica. La E fa scattare K’Sante e gli dà uno scudo per un breve periodo. La Suprema, invece, fa infliggere danni respingendo un campione nemico, con bonus se colpiscono un muro; K’Sante perde quindi una percentuale di salute massima, armatura bonus e resistenza magica bonus, ottenendo invece attacco fisico, Omnivamp e trasforma le sue abilità.

Oltre a K’Sante, però, in arrivo c’è anche il rework di Neeko.