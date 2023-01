Kadabra torna in TCG Pokémon? L'avvistamento fa sperare i fan

A pochi giorni dalle novità sul set promo di TCG Pokémon dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto, si diffonde tra gli appassionati la speranza di poter finalmente vedere tornare Kadabra in azione.

Da oltre vent'anni, infatti, il Pocket Monster di tipo Psico latita dal Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Una scelta precisa di The Pokémon Company, adottata ai tempi in seguito alle accuse rivolte all'azienda dall'illusionista Uri Geller. Convinto che Kadabra rappresentasse una violazione del proprio diritto di immagine, il noto prestigiatore aveva infatti richiesto un risarcimento milionario per la presenza del Pokémon nel Gioco di Carte Collezionabili.

Due anni fa circa, però, la situazione è cambiata radicalmente: Uri Geller si è pubblicamente scusato con The Pokémon Company per l'accaduto, e ha autorizzato la ristampa della carta incriminata. Ebbene, ora sembra che la creatura di Prima Generazione potrebbe finalmente fare ritorno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. A suggerirlo, è un avvistamento realizzato dal portale PokéBeach, che segnala il probabile annuncio di un set dal titolo Pokémon Card 151. Quest'ultimo dovrebbe debuttare in Giappone il prossimo 15 giugno 2023 e - dalla denominazione - sembra proprio che sia giunto il momento di assistere al ritorno di Kadabra.



Lo stesso Uri Geller ha reagito con gioia al diffondersi della notizia, ma per il momento manca ancora l'ufficialità di The Pokémon Company. Per saperne di più non resta che attendere!