Kadokawa, CEO della compagnia dietro FromSoftware ed Elden Ring, è stato arrestato

Come avrete sicuramente appreso leggendo le notizie relative a FromSoftware, la celebre software house giapponese è sotto l'ala protettrice di Kadokawa Corp., una società nipponica molto importante. Ed è proprio il presidente dell'azienda, Tsuguhiko Kadokawa, ad essere finito nei guai.

Stando a quanto riportato su Reuters, il celebre portale che si occupa di tecnologia e finanza, il boss della compagnia è finito in manette nel corso delle ultime ore. Il motivo dell'arresto è da ricercare nelle tangenti pagate da Kadokawa a Haruyuki Takahashi in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stando alle dichiarazioni del portale, il presidente di Kadokawa avrebbe pagato ben 70 milioni di yen (circa 500.000 euro) all'organizzatore dell'evento.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione e se avrà qualche tipo di ripercussione anche sugli autori di Dark Souls ed Elden Ring, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa vi abbiamo confermato che Sony e Tencent hanno acquistato nuove quote di FromSoftware. A tal proposito, qualche tempo fa è stato dichiarato che FromSoftware è in espansione e che sono tanti i progetti in cantiere: sembrerebbe quindi che il team sia al lavoro su più di un titolo e potrebbe non mancare molto all'annuncio del prossimo gioco.