Kadokawa Games annuncia God Wars: Great War of Japanese Mythology per PS4, Vita e Switch

ha annunciatoper PlayStation 4, PS Vita e Nintendo Switch, una riedizione definitiva del God Wars: Future Past approdato anche in Occidente, lo scorso giugno, su PS4 e PlayStation Vita.

God Wars: Great War of Japanese Mythology includerà tutti i contenuti della versione originale, ma soprattutto proporrà agli acquirenti un nuovo scenario, diversi nuovi personaggi giocabili, una vasta selezione di livelli inediti, e degli opportuni miglioramenti in termini di giocabilità.



Intitolato “Il Labirinto di Yomi”, il nuovo scenario racconterà il vero destino di Kaguya e compagnia cantante. Secondo quanto rivelato da Kadokawa Games, i possessori del gioco originale potranno acquistare il nuovo contenuto anche via DLC, senza dover recuperare anche la nuova versione del titolo.



God Wars: Great War of Japanese Mythology offrirà una funzione di aiuto, battaglie più veloci, la possibilità di schierare in campo fino a otto personaggi diversi (contro i sei della versione originale), nuovi filmati alternativi, una colonna sonora ampliata, e tutta una serie di nuovi personaggi giocabili, di uno inedito: Orihime (doppiata da Yuu Serizawa).

Al momento lo sviluppatore non ha ancora rivelato alcuna finestra di lancio. L'originale God Wars: Future Past è già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita, sia in edizione fisica che digitale.