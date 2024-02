Anche Kadokawa fa shopping e compra Acquire, sviluppatori di Octopath Traveler

Kadokawa Corporation, holding proprietaria di FromSoftware, ha annunciato l'acquisizione di Acquire da GungHo Online Entertainment. Acquire è uno studio e publisher indipendente nato nel 1994 e ora pronto a diventare una sussidiaria di Kadokawa.

La hodling fa sapere che l'acquisizione è frutto di una stima per il lavoro di Acquire Corporation che da anni lavora su serie di grande successo oltre ad aver dimostrato le capacità di produrre, ideale e commercializzare le proprie IP su larga scala.

Acquire è specializzata nella produzione di giochi per console per editori terzi e in proprio. Proprio a questa compagnia si deve lo sviluppo della serie Octopath Traveler per Square Enix, inoltre ha lavorato su franchise come Tenchu e Way of the Samurai di FromSoftware e Spike Chunsoft, entrambe di proprietà di Kadokawa Corporation.

Inoltre, Acquire ha sviluppato e pubblicato i giochi della serie Akiba's Trip, giunti anche in Occidente e accolti positivamente da pubblico e critica. Si arricchisce così la lista di studi di proprietà di Kadokawa Games, ricordiamo che nel 2021 la holding ha stretto anche una partnership con Sony legata alla produzione di anime e videogiochi.

Infine, nel suo ultimo report finanziario, Kadokawa ha citato anche il DLC di Elden Ring pur senza rivelare nessuna data di uscita per la prima espansione del gioco di FromSoftware.