Kagurabachi potrebbe diventare un videogioco? Ipotizziamo come potrebbe essere

C'è un nuovo fenomeno nel Sol Levante e si chiama Kagurabachi, nuovo manga in stile yakuza/fantasy scritto e disegnato da Takeru Hokazono che sta ottenendo un successo pazzesco su Weekly Shonen Jump e Manga Plus. Ne avete già sentito parlare?

Cominciata lo scorso 18 settembre sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la storia di Kagurabachi racconta di Chihiro Rokuhira, il figlio di un fabbro in grado di forgiare spade uniche. Tra le sue creazioni si annoverano sette spade intrise di un terribile potere demoniaco. Chihiro vorrebbe seguire le sue orme, ma la sua vita viene sconvolta quando il padre viene assassinato in circostanze misteriose. In cerca di vendetta, il protagonista intraprende Quando suo padre viene assassinato, Chihiro impugna una delle spade del padre (la settima) e intraprende una sanguinosa missione di vendetta nei confronti dei Korogumi, un'organizzazione di stregoni in stile yakuza che si serve delle katane e dei poteri magici per perpetrare violenze.

Le premesse non sono molto originali e i combattimenti con le spade non sono certamente nuovi nei manga (qualcuno ha detto Bleach e Demond Slayer?), inoltre lo stile del disegno deve ancora trovare piena maturazione, tuttavia Kagurabachi ha già ottenuto un enorme seguito di estimatori, con molti di essi che hanno già immaginato un roseo futuro per l'opera. Tra chi immagina un anime che ancora non c'è e chi invece realizza delle cover per un videogioco mai annunciato, l'entusiasmo in rete e palpabile.

Chiaramente, anche la nostra immaginazione è stata solleticata. A nostro modo di vedere Kagurabachi ha tutte le carte in regola per essere adattato in formato videogioco. Le premesse ci sono tutte: una quest di vendetta, combattimenti sanguinosi con le spade, poteri magici e tante location giapponesi a cavallo tra gli anni '50 e i giorni nostri. Ma come potrebbe essere? Il materiale di partenza si presta senz'altro a differenti interpretazioni ludiche, ma il nostro sogno è quello di vedere un videogioco di Kagurabachi in stile Devil May Cry. Vista e considerata la grande importanza che viene data agli scontri con le katane, un adattamento videoludico di Kagurabachi meriterebbe un sistema di combattimento estremamente curato, tecnico e sfaccettato come quello dell'action di Capcom.

In Kagurabachi in ogni caso c'è anche un storia tragica ambientata nel mondo della malavita, quindi ci piacerebbe vedere anche qualche elemento tratto dalla serie giapponese malavitosa giapponese per eccellenza, ossia Yakuza: città brulicanti da vivere ed esplorare, personaggi carismatici provenienti dal sottobosco criminale, tante missioni secondarie e, perché no, anche qualche mini-gioco da affrontare tra un combattimento a fil di spada e l'altro.

Cosa ne pensate di questa ricetta? Avete pensato a qualcosa di diverso? Raccontatecelo nei commenti!