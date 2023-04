Kai Cenat bannato da Twitch: avrebbe ripetutamente simulato atti sessuali in GTA

Probabilmente non lo conoscete, ma Kai Cenat è uno degli streamer più noti di Twitch, dal momento che detiene il record per il maggior numero di abbonati al suo canale, ben 300 mila. In questi giorni è tuttavia salito agli onori della cronaca per un motivo differente, essendo stato bannato dalla piattaforma di streaming viola.

Potete ben immaginare lo stupore di tutti i suoi seguaci paganti quando, lo scorso 17 aprile, hanno scoperto che il loro streamer preferito era stato bannato da Twitch. La piattaforma non è solita fornire pubblicamente e in maniera chiara spiegazioni in merito alle sospensioni che infligge (spesso neppure ai diretti interessati), quindi in rete hanno immediatamente cominciato a circolare le teorie più disparate, inclusi dei rumor che volevano lo streamer in partenza per Kick. Nei giorni scorsi Cenat ha infatti aperto in diretta un regalo ricevuto dalla piattaforma concorrente, un atto che parrebbe non essere consentito dalle linee guida di Twitch.

La motivazione parrebbe tuttavia essere del tutto differente, come ha spiegato Dexerto: delle fonti avrebbero rivelato alla nota testata che Kai Cenat sarebbe stato bannato per aver "ripetutamente simulato delle attività sessuali esplicite in GTA". Non sappiamo cos'ha fatto di preciso ma, conoscendo il gioco, probabilmente s'è recato in un night club oppure da una prostituta mentre era in diretta.

Ebbene, se così fosse, il ban avrebbe perfettamente senso. Twitch vieta in maniera esplicita lo streaming di contenuti sessualmente allusivi, come si legge chiaramente nel regolamento ufficiale: "Per assicurarci che i contenuti su Twitch siano appropriati per un pubblico eterogeneo, su Twitch sono vietati i contenuti sessualmente allusivi. Le valutazioni sull'allusività sessuale di un comportamento o un'attività sono indipendenti dall'abbigliamento dell'utente e si basano piuttosto sull'inquadratura e sul contesto circostante in generale".

Non conosciamo la durata del ban, ma Kai non sarebbe il primo creator a subire una punizione del genere. Solo nell'ultimo anno è successo anche ad altri streamer noti come Aydan, Clux e Adin Ross.