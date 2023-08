Kai Cenat: il noto steamer è stato arrestato dopo un Giveaway finito male

Mentre il mondo delle live streaming continua a pensare al boom di iscrizioni per Blur su Twitch, divenuto il primo in Italia e quinto nel mondo, la piattaforma viola entrata a far parte delle grazie di Amazon è stata al centro di un bizzarro caso di cronaca internettiana: lo streamer Kai Cenat è stato preso in custodia dalla polizia di New York.

Il tutto è accaduto a seguito di un evento Giveway andato fuori controllo, con i partecipanti che si sono arrampicati su alcune strutture situate a Union Square Park - luogo dell'incontro - e che, successivamente, hanno deciso di accalcarsi contro veicoli e scagliare oggetti. Il Giveaway in questione consisteva nel regalare diverse PlayStation 5 gratuite ai fan del popolare streamer. Tuttavia, già un'ora prima che l'evento prendesse piede in via ufficiale sono stati registrati dei casi di comportamenti sopracitati.

A seguito dell'accaduto, la polizia di New York ha avvertito le persone del pericolo procurato dai partecipanti al Giveaway. Come documentato dallo stesso Cenat con un video sui propri profili social, lo streamer era circondato da una quantità di persone le quali, ammassandosi contro il veicolo del content creator, hanno reso necessaria la custodia e l'arresto dello stesso Kai Cenat da parte delle forze dell'ordine. Sono stati chiamati ben mille agenti di polizia per gestire la situazione, come riferito dalla NBC, e numerose persone sono state portate via da Union Square Park a causa di quanto verificatosi. Dopo il possibile game over di Amouranth su Twitch dopo l'ennesimo ban della streamer, la piattaforma viola di intrattenimento continua a far parlare di sé.