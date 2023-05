Kai'Sa è una Guardiana Stellare in questo cosplay di League of Legends

Sono trascorsi 10 anni dalla localizzazione italiana di League of Legends e il nuovo game director di Riot Games Pu Liu ha parlato ai nostri microfoni dell'evoluzione e del futuro del MOBA. In attesa degli sviluppi da lui promessi, è una fantastica interpretazione della cosplayer Aka Purin che fa sognare gli appassionati.

Mentre nuovi Campioni sono in via di sviluppo, priorità di Riot Games è la nuova modalità che tra qualche mese debutterà in League of Legends. La software house sta testando la Partita Rapida in League of Legends, mentre nel contempo si pensa a novità consistenti nel gameplay, alla scena del gioco competitivo e ulteriori contenuti inediti.

Il futuro di League of Legends sembra ricco, ma al momento a tenere banco è un cosplay che ha abbagliato i fan della serie. In questo cosplay di Kai'Sa Star Guardian da League of Legends veniamo portati al fianco della Campionessa che gioca nel ruolo di tiratrice. Con indosso il costume Guardiana Stellare, Kai'Sa sfrutta il suo potere non per combattere l'oscurità, ma per proteggere i suoi amati.

Kai'Sa fu reclamata dal Vuoto quando era ancora soltanto una bambina. Sopravvissuta grazie alla sua tenacia e alla forza di volontà, quella esperienza l'ha resa una cacciatrice letale, un araldo di un destino che pochi vorrebbero vedere compiuto.