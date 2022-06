Kai'Sa sarà il prossimo campione di Legends of Runeterra, la conferma da Riot

Mentre continua l’attesa per l’evento Star Guardian su League of Legends, gli sviluppatori di Riot Games stanno lavorando anche sulle prossime novità per Legends of Runeterra. In particolare, come è emerso dall’ultima panoramica di giugno, Kai’Sa sarà la prossima aggiunta al gioco di carte.

Con l’ultimo filmato pubblicato sul canale ufficiale di Legends of Runeterra, il game director Dave Guskin ha fatto luce sulle novità in arrivo con la prossima espansione confermando che Kai’Sa entrerà a fare parte anche del card game con la nuova stagione. Al momento attuale si conoscono pochi dettagli in merito a ciò che la caratterizzerà, se non che il campione apparterrà a Shurima e si evolverà a seconda delle parole chiave degli alleati.

In poche parole, durante le varie fasi di gioco Kai’Sa e i suoi seguaci diventeranno sempre più potenti così da rendere il gameplay molto più versatile e basato su combo potenti. Peraltro, grazie a questa aggiunta sarà possibile scoprire molti dettagli sulla storia della Figlia del Vuoto.

Ad ogni modo, non sarà nemmeno l’unico campione in arrivo su Legends of Runeterra: con la prossima espansione arriveranno nuovi campioni legati al Void e ritenuti da Guskin tra “i personaggi più inquietanti mai aggiunti al gioco”. Insomma, ci sarà spazio anche per una lieve dimensione horror.

Sappiate, dunque, che su League of Legends sta per arrivare il mini-rework di Sivir.