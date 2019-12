Kaido e Big Mom sono i nuovi personaggi giocabili di One Piece: Pirate Warriors 4

È di nuovo l'ultimo numero di Weekly Jump, dopo aver annunciato l'arrivo di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto anche su Nintendo Switch, svela i prossimi due personaggi giocabili che saranno introdotti in One Piece: Pirate Warriors 4.

Si tratta di Kaido e Charlotte Linlin (Big Mom), ed il primo si potrà anche trasformare nella sua forma di drago. One Piece: Pirate Warriors 4 è l'ultimo capitolo della serie musou dedicata al celebre anime e manga, che offre un'esperienza immersiva, possibilità di distruggere gli scenari, ed effetti speciali vari.

Nel gioco ci saranno combattimenti anche a mezz'aria, numerose combo e in generale tutta l'azione di cui avete bisogno, e sarà possibile rivivere gli episodi dell'anime nella modalità "Dramatic Log". Inoltre One Piece: Pirate Warriors 4 offrirà la più grande selezione di personaggi nella storia della serie, con oltre 40 lottatori presi da diversi archi narrativi.

Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 27 Marzo 2020 in America e in Europa (in Giappone arriverà invece il giorno prima). Quanto attendete il gioco? Cosa vi aspettate dall'ultimo capitolo della saga? Per approfondire ulteriormente sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di One Piece: Pirate Warriors 4.