Kaku Ancient Seal: annunciato un nuovo action/adventure simile a Kena Bridge of Spirits

Bingobell, studio di sviluppo cinese con sede a Shenzhen, ha appena annunciato Kaku: Ancient Seal, un nuovo gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo selvaggio e misterioso.

Atteso nel 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC via Steam, Kaku: Ancient Seal è descritto come un action/adventure open world ambientato in un mondo ricco di creature misteriose, antiche rovine e tribù uniche. Il protagonista è Kaku, un giovane ragazzo che ha vissuto da solo per anni in cima ad una montagna innevata. Quando il custode di un'antica rovina gli rivela che il suo destino è quello di viaggiare per il mondo, parte per un'avventura in compagnia di una maialino volante alla scoperta di luoghi mai visti prima, un variopinto cast di personaggi e creature leggendarie.

Il mondo di Kaku: Ancient Seal è ispirato ai quattro elementi, dunque potete aspettarvi regioni come Flaming Mountain, Dragon Bone Desert, Misty Swamp e Windy Snow Field, tutte riprodotte con un stile colorato e al tempo stesso fedele alla realtà che per certi versi ricorda Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab. Sparse per il mondo di gioco troverete inoltre delle rovine sotterranee ricche di tesori e segreti ben nascosti dietro a pericolosi nemici ed enigmi ambientali da risolvere con il potere degli elementi. Il sistema di combattimento in terza persona, dal canto suo, prevede l'utilizzo di bastoni, armi e scudi, oltre che di armi a lunga distanza come una fionda.

Potete farvi un'idea più precisa sul gioco guardando il trailer e gli scatti allegati a questa notizia, o meglio ancora attendendo il 30 settembre, quando in occasione dello Steam Next Fest verrà messa a disposizione per il download una demo di Kaku: Ancient Seal. Nel frattempo monitorate la pagina di Steam e aggiungete il gioco alla lista dei desideri, se vi interessa.