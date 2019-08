Kalypso Media mostra i trailer Gamescom di Praetorians HD e Commandos 2 HD

L'ultimo trimestre del 2019 vedrà il ritorno di due grandi classici appartenenti al genere degli strategici: Praetorians HD e Commandos 2 HD. Entrambi i titoli, già annunciati all'E3 2019, saranno presentati alla Gamescom da Kalypso Media, che ha mostrato i loro primi due trailer.

Praetorians HD è sviluppato da Torus Games. La descrizione recita: "In Praetorians HD Remaster, conquistate il vostro posto in un Impero Romano emergente, provando il vostro valore nelle battaglie d'Egitto, teatro delle sfide tra la Gallia e l'Impero stesso, nel percorso per diventare Imperatori. Combinate le vostre unità, padroneggiate le loro skill e sfruttate le debolezze dei vostri nemici per arrivare alla vittoria. Ma attenzione, più vicini sarete all'Imperatore, più affronterete la terribile Guardia Pretoriana".

Commandos 2 HD è invece sviluppato da Yippee Entertainment. Ecco la descrizione: "In Commandos 2 HD Remaster, prenderete il controllo di un gruppo di soldati d'elite, che dovranno avventurarsi nel territorio nemico ed utilizzare le loro abilità combinate per completare una serie di missioni impegnative ambientate nella Seconda Guerra Mondiale." Un altro ritorno per un classico che ha ridefinito un genere.

Entrambi i giochi saranno disponibili su PlayStation 4, Xbox One, PC e dispositivi mobile. Trovate i trailer in calce alla news. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal ritorno di questi grandi classici?