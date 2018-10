Kam'lanaut debutta nel roster di Dissidia Final Fantasy NT!

Square Enix ha annunciato oggi che Kam'lanaut, il quarto personaggio scaricabile del season pass di Dissidia Final Fantasy NT è ora disponibile per i giocatori di tutto il mondo.

Kam’lanaut, apparso per la prima volta in Final Fantasy XI, era considerato un eroe dal popolo di Jeuno, nonostante le sue ambizioni fossero molto più grandi ed oscure. In Dissidia Final Fantasy NT, Kam’lanaut usa abilmente una spada che infligge danni elementali, e diventa sempre più forte con ogni colpo andato a segno. Può anche usare il potere della sua tecnica EX “Campo esoterico” per manifestare un’area arcana attorno a sé, che debilita le anime sfortunate che vi entrano all’interno.

Kam’lanaut è ora disponibile come acquisto individuale o parte del season pass, che include anche Vayne di Final Fantasy XII, Locke di Final Fantasy VI e Rinoa di Final Fantasy VIII, oltre ad altri due personaggi futuri. Ogni personaggio ha due completi e armi aggiuntive, mentre il pass stagionale include anche una mini-colonna sonora digitale con cinque brani di Dissidia FInal Fantasy NT e la versione arcade di Dissidia FInal Fantasy.



Inoltre, è ora disponibile una nuova area per tutti i giocatori. A partire da oggi, tutti i giocatori potranno divertirsi con la celebre arena di battaglia di Insomnia di Final Fantasy XV, disponibile sia in modalità online che offline.