Una Kamisato Ayaka italiana in questo cosplay elegante a tema Genshin Impact

Kamisato Ayaka è uno dei personaggi giocabili in Genshin Impact, il gioco di ruolo d'azione gratuito sviluppato da miHoYo che ha fatto innamorare tutto il mondo nel giro di poco tempo. Ayaka è un membro della famiglia Kamisato, una delle famiglie nobili di Inazuma, la regione basata sul mondo giapponese.

Ayaka è descritta come una giovane donna gentile e riservata con una forte determinazione. Come discendente della famiglia Kamisato, ha un'alta reputazione nella società e cerca sempre di comportarsi in modo appropriato e di agire secondo la sua etica personale. Nonostante la sua personalità formale, Ayaka si preoccupa molto per gli altri, e questo si riflette nel modo in cui tratta i suoi compagni di squadra e i suoi servitori.

In combattimento, Ayaka utilizza una spada e può manipolare l'elemento Cryo per congelare i nemici e causare danni. Ayaka è stata uno dei personaggi più attesi della versione 2.0 di Genshin Impact, e la sua introduzione ha portato nuove opportunità di gioco per i fan del gioco. La sua storia personale e la sua relazione con la sua famiglia e il suo dovere di nobildonna aggiungono ulteriore profondità alla storia di Genshin Impact, che si sta lentamente sviluppando attraverso aggiornamenti regolari del gioco.

Recentemente, Ayaka ha ricevuto una nuova skin, la Springbloom Missive. Tuttavia, nel corso di questi due anni dall'introduzione, Kamisato Ayaka ha sempre usato l'abito denominato Flawless Radiance, disponibile fin dal momento in cui si sblocca il personaggio. Ed è con questo vestito che è stata interpretata grazie alla cosplayer italiana Ahstra, nella foto che vedete in basso. Questo cosplay di Ayaka elegante e raggiante replica le caratteristiche del personaggio di Genshin Impact a dovere. Sempre dalla stessa regione, ecco un cosplay infiammato di Yoimiya.