Kamiwaza Way of the Thief: l'action tra Robin Hood e Tenchu si lancia su PC, PS4 e Switch

Gli sviluppatori di Acquire Corp. si preparano al lancio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch di Kamiwaza Way of the Thief, un'insolita avventura con grafica 32-bit che trae forte ispirazione dalla leggenda di Robin Hood e dalla mai troppo celebrata IP di Tenchu.

Prodotto da NIS America, il titolo cala gli appassionati del genere in una rappresentazione low-poly di Mikado durante il periodo Edo in Giappone e ha per protagonista Ebizo, un ladro dilettante che desidera 'rubare ai ricchi per dare ai poveri'.

Le nobili ambizioni di Ebizo si scontreranno però con la dura realtà di un mondo violento: dopo aver assistito insieme al suo mentore Ainosuke all'omicidio di civili innocenti commesso dai suoi 'compagni ladri', il protagonista dovrà darsi alla fuga per trarre in salvo la vita di una ragazza scampata all'eccidio.

I temi maturi del canovaccio narrativo steso dai ragazzi di Acquire Corp. si rifletterà nell'esperienza di gioco offerta da Kamiwaza, con tantissime attività da svolgere per aiutare il protagonista a percorrere il sentiero dell'onore nonostante le tante 'distrazioni' di un'esistenza vissuta come ladro reietto.

Nel corso dell'avventura sarà perciò possibile instaurare un legame con le persone più care a Ebido e aiutarlo a dipanare una storia in divenire, con una trama ramificata che verrà influenzata dalla reputazione di ladro del proprio alter-ego. L'uscita di Kamiwaza Way of the Thief è prevista per l'11 ottobre su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.