Kamiya innamorato di Bayonetta: vuole renderla una serie infinita con sequel e spin-off

Hideki Kamiya ha già svelato di avere in mente il sequel di Bayonetta 3, e nel corso di un'intervista concessa a IGN.com l'istrionico director nipponico è tornato a discutere di come intende far proseguire il viaggio della Strega di Umbra.

Bayonetta 3 si è rivelato un grandissimo action game e nel corso dei The Game Awards 2022 è stato rivelato lo spin-off prequel Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Sembra proprio, però, che le avventure non finiranno qui per l'ammaliante e letale strega, dal momento che Kamiya intende rendere infinita la serie di Bayonetta.

Kamiya ha apertamente dichiarato ai fan di credere alle sue parole, insieme al fatto che non farebbe mai nulla per deluderli. Il director desidera la fiducia dei giocatori dal momento che ci sono ancora molte storie da raccontare nell'universo di Bayonetta, sia con dei sequel che con degli spin-off. Se dipendesse solo da Kamiya, si arriverebbe a Bayonetta 9 in tutta tranquillità.

Kamiya ha anche affermato di avere già un'idea per un gioco incentrato su Jeanne, una delle amiche di Bayonetta. Questo gioco vedrebbe Jeanne nel ruolo di una supereroina chiamata "Cutie J", ma non abbiamo ricevuto altri dettagli su come potrebbe prendere effettivamente forma il progetto.

Bayonetta 3 ha vinto il premio di Miglior Action Game dell'anno ai TGA 2022.