Kamiya è orgoglioso del termine 'JRPG' e non concorda con Yoshida di Final Fantasy 16

Prima del lancio di Final Fantasy XVI, il producer di Square-Enix Naoki Yoshida aveva ammesso di non apprezzare particolarmente il termine JRPG, ritenendo che si trattasse di un'etichetta discriminante nei confronti degli sviluppatori giapponesi.

Dello stesso avviso non è Hideki Kamiya di Platinum Games, che anzi va orgoglioso del termine JRPG e vorrebbe persino che si adottasse l'estensione "J-Action" per i giochi d'azione.

Parlando ai microfoni di VGC, Kamiya ha tracciato un parallelo tra l'originale serie di God of War e il personaggio di Bayonetta. God of War faceva parte di un genere che stava diventando sempre più popolare all'epoca della sua uscita e il protagonista del franchise, Kratos, è stato sin da subito presentato come un combattente brutale e muscoloso. Creare un "corrispettivo" di Kratos che potesse competere nel genere action è stato complesso, rivela Kamiya.

Se il personaggio di Kratos affonda le radici in Occidente, Kamiya ha deciso invece di ispirarsi alla cultura giapponese, creando un personaggio ben distinto con Bayonetta: "Quando guardi Bayonetta come personaggio, non sembra forte come Kratos, non sembra in grado di affrontare questi enormi demoni. Ma era davvero unica nel modo in cui è stata creata, nel modo in cui noi giapponesi vediamo gli eroi dei giochi d'azione, da un punto di vista unico".

Parlando quindi del termine"JRPG" che viene affiancato ai ruolistici sviluppati in Giappone, Kamiya ha affermato che, in quanto creatore nipponico, va molto orgoglioso dell'etichetta. Ha anche proposto che si inizi ad utilizzare "J-Action" per descrivere i giochi d'azione in tempo reale come Bayonetta: "È più focalizzato rispetto all'ampio genere di azione e mette in evidenza gli elementi unici che solo gli sviluppatori giapponesi possono realizzare", ha spiegato. "Quindi sì, se ne aveste la voglia, fatelo pure, saremmo orgogliosi più di ogni altra cosa".