Kamiya oltre PlatinumGames: 'Collaborare con Kojima o Yoko Taro? Sarebbe un disastro!'

Nella nuova puntata del podcast lanciato da Hideki Kamiya dopo aver lasciato PlatinumGames, il papà della serie di Bayonetta discute del suo futuro professionale e delle difficoltà che potrebbero sorgere collaborando con altri esponenti dell'industria.

Scambiando quattro chiacchiere con la community incuriosita dal possibile futuro di Bayonetta senza Kamiya, l'ormai ex esponente di PlatinumGames spiega di voler guardare oltre per occuparsi di una nuova esperienza interattiva che, però, non vedrà la partecipazione di altri 'personaggi celebri' del settore.

Incalzato dai suoi fan sulla possibilità di instaurare una collaborazione con 'mostri sacri' del calibro di Hideo Kojima (Metal Gear e Death Stranding), Yoko Taro (Nier) o Tomonobu Itagaki (Dead or Alive e Ninja Gaiden), Kamiya ha preferito non ricorrere a inutili giri di parole per spiegare che "sarebbe un completo disastro! Voglio dire, queste cose non funzionano mica come la fusione Sayan di Dragon Ball. Due game designer con personalità e idee completamente diverse si scontrerebbero e non sarebbe possibile cavarne fuori un gioco decente. Perché per le persone è così difficile capirlo? Troppi capitani al timone di una nave la condurrebbero su per una montagna, per questo dovrebbe esserci sempre un solo capitano!".



Nelle scorse settimane, hanno suscitato clamore le dichiarazioni di Hideki Kamiya in Lamborghini sul suo mancato ritiro dai videogiochi.