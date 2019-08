La Kamurocho di Judgment quasi indistinguibile dalla Kabukicho di Tokyo in queste foto

Come visto nella serie di Yakuza, anche Judgment è ambientato in alcuni quartieri realmente esistenti a Tokyo. Un servizio fotografico ha messo a confronto Kamurocho (l'ambientazione fittizia del gioco) con la sua controparte reale, Kabukicho. Il risultato è sorprendente.

La Kamurocho di Judgment è liberamente ispirata a Kabukicho, il famoso quartiere "a luci rosse" di Tokyo. Come era lecito aspettarsi dagli autori di Yakuza, le ambientazioni sono state ricreate con grande attenzione per i particolari, permettendo ai giocatori di vivere a tutti gli effetti un'esperienza di "turismo virtuale".

Girare per le strade di Kamurocho, in effetti, è un po' come ritrovarsi in una versione digitale di Kabukicho. Si può respirare l'atmosfera notturna della grande città "che non dorme mai", con le sue insegne al neon e i suoi colori sgargianti.

Di ritorno da un viaggio a Tokyo, il Product Manager di Koch Media Namer Merli ha realizzato un servizio fotografico in cui vengono messi a confronto alcuni scorci di Kabukicho con le relative ambientazioni ricreate nel gioco. Il servizio fotografico può essere visionato su imgur: come potete vedere, il lavoro svolto dal Team Yakuza è stato così accurato da rendere difficile la distinzione tra realtà e finzione.

In effetti, alcuni scenari di Judgment sono quasi indistinguibili dai relativi scorci di Kabukicho ai quali sono ispirati. Cosa ne pensate? Per saperne di più sul gioco, con l'occasione ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Judgment.