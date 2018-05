Kan Gao annuncia il film di animazione di To the Moon

Kan Gao ha quest'oggi annunciato che uno studio di animazione giapponese di primo livello è al lavoro sul lungometraggio animato di To the Moon, titolo indie del 2011 rimasto nel cuore di tantissimi giocatori.

Il film di animazione di To the Moon è in pre-produzione da ben due anni ed è frutto di una collaborazione fra Cina (finanziamento) e Giappone (produzione vera e propria). A quanto pare si tratta di un progetto di grossa portata: il film è in lavorazione presso alcune aziende leader dell'industria dell'animazione giapponese, note ai fan del genere, i cui nomi non possono essere però ancora rivelati. Il progetto può inoltre contare su un budget significativo, che dovrebbe essere superiore a quello di Your Name, il capolavoro del 2016 a opera di Makoto Shinkai acclamato da pubblico e critica. Kan Gao in persona collaborerà alla stesura dello script nel ruolo di consulente e supervisore. Il lungometraggio seguirà la storia di To the Moon ma ovviamente non sarà una replica 1:1, lo sviluppatore afferma infatti che "un buon adattamento ha il cuore dell'originale, ma deve avere una mente tutta sua" e che è fondamentale considerare la differenza fra i due medium al fine di proporre un prodotto che possa raccontare efficacemente la storia di To the Moon e trasmettere le stesse emozioni.