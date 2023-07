Kane & Lynch 2 Dog Days: ricordate il folle gioco di IO Interactive?

Sono trascorsi oltre dieci anni dalle ultime indiscrezioni sui possibili sviluppi di Kane & Lynch 3 da parte di IO Interactive. Purtroppo, sembra che ogni speranza sia andata ormai persa e che Kane & Lynch 2 Dog Days rappresenti la definitiva conclusione di un'epoca caratterizzata da azione frenetica e spietata.

Ma ve lo ricordate proprio quest’ultimo capitolo, Kane & Lynch 2 Dog Days? Nel lontano 2010, IO Interactive e Square Enix hanno dato vita a un prodotto adrenalinico, un shooter focalizzato sulla modalità cooperativa che ha notevolmente migliorato la qualità e il divertimento complessivo dell'esperienza di gioco. Con l'aggiunta del DLC che ha introdotto la modalità multiplayer, Kane & Lynch 2: Dog Days ha unito il divertimento con una sana dose di criminalità, diventando per molti un vero e proprio cult.

Il titolo pubblicato da Square Enix permetteva ai giocatori di vestire i panni di Lynch, uno "psicopatico automedicato", e di Kane, un ex mercenario. I due personaggi si trovano improvvisamente catapultati in una frenetica corsa contro il tempo e i proiettili dopo che, per loro sfortuna, qualcosa in uno dei loro ultimi lavori è andato storto. Shanghai non è più un posto sicuro per loro, ed è il momento di impugnare le armi per sopravvivere in questa spietata giungla senza leggi.

Kane & Lynch 3 sembrerebbe essere destinato a rimanere un sogno nel cassetto per l’intera comunità videoludica. IO Interactive sta sviluppando un GDR Fantasy Online oltre Hitman, ma che possa arrivare anche qualche vecchia gloria del passato? È difficile credere che tutto ciò accadrà, nonostante l’utenza videoludica non abbia mai perso le speranze.