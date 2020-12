Kanye West voleva realizzare un gioco con Nintendo, ma Reggie non ha voluto

Che ci crediate o meno, una volta Nintendo e Kanye West hanno discusso della possibilità di realizzare un progetto assieme. A svelarlo è stato Reggie Fils-Aime, che nonostante abbia lasciato la poltrona da presidente di Nintendo of America, è sempre ben propenso a parlare dei bei tempi andati.

Stando a quanto rivelato da Reggie nell'ultima puntata del podcast Talking Games With Reggie & Harold", all'E3 di qualche anno fa il rapper Kanye West - che nel 2020 ha anche corso per la Casa Bianca - si è recato dai vertici di Nintendo per proporre una collaborazione. "Venne da noi e disse: voglio lavorare con Nintendo".

Com'è andata a finire? "Avevamo tanti progetti in lavorazione in Nintendo, la possibilità di fare qualcosa con Kanye West semplicemente non c'era", ha confessato Reggie. "Quindi ho dovuto trovare un modo per declinare gentilmente l'opportunità di lavorare con lui. Gli ho detto: 'Kanye, non vuoi lavorare con noi perché noi siamo dei tipi difficili, siamo duri. Tutto ciò che vogliamo è tirare fuori il meglio da ogni nostro contenuto'. E lui mi ha guardato e ha detto: 'Reggie, sei esattamente il partner che cerco proprio per questa ragione!'. Santo cielo!". Chissà che tipo di progetto aveva in mente Kanye West!