Kao the Kangaroo: il platform ispirato a Crash e Spyro ha una data d'uscita

A distanza di un bel po' di tempo dall'annuncio, il team di sviluppo di Kao the Kangaroo ha finalmente svelato il giorno ufficiale del lancio di questo promettente platform tridimensionale, il quale era fino a poco tempo fa previsto per l'estate 2022.

Nel corso del pomeriggio, infatti, Tate Multimedia ha aggiornato i suoi canali social ufficiali con un nuovo trailer del colorato gioco, al termine del quale viene confermato che il suo arrivo sugli scaffali dei negozi fisici e digitali di tutto il mondo è fissato al prossimo 27 maggio 2022. Il titolo in questione sarà quindi disponibile tra poco più di un mese e potrà essere acquistato sulle seguenti piattaforme: Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Kao the kangaroo è il nuovo capitolo di una vecchia IP nata nel 2000 e di cui sono usciti diversi capitoli, l'ultimo dei quali è stato pubblicato nel 2005. In questo nuovo titolo del brand, il protagonista Kao dovrà andare alla ricerca di suo padre e sua sorella, entrambi spariti misteriosamente. Il viaggio alla ricerca dei parenti porterà il protagonista ad attraversare diversi mondi ricchi di fasi platform ispirate a importanti esponenti del genere come Crash Bandicoot 4 e Spyro.