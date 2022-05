Kao the Kangaroo: il nuovo trailer ci presenta tutti i personaggi del platform 3D

Mancano esattamente due settimane al lancio di Kao the Kangaroo, il colorato platform tridimensionale che strizza l'occhio a giganti del genere come Crash Bandicoot e Spyro. Per ingannare l'attesa, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer incentrato sui personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura.

Il nuovo trailer di Kao the Kangaroo prende infatti il nome di Friends & Family e, come potete facilmente immaginare, funge da presentazione per tutti (o quasi) i membri della famiglia del giovane canguro australiano e dei suoi più fidati alleati come Walt, il koala dotato di grandi abilità nel kung fu e mentore di Kao Jr. Nel corso del trailer facciamo anche la conoscenza di Marlene, la paziente madre del protagonista, e di Gadget, uno strambo inventore che sarà fondamentale nel viaggio di Kao.

Vi ricordiamo che il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 27 maggio 2022 sulle seguenti piattaforme: PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

In attesa di saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere anche un lungo provato di Kao the Kangaroo, titolo che abbiamo giocato nella sua interezza in anteprima.