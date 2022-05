Kao the Kangaroo: la versione PS5 si mostra in un lungo video gameplay

Dopo averci presentato tutti i personaggi di Kao the Kangaroo con un trailer, il team di sviluppo del colorato platfrom tridimensionale ha permesso a Sony di pubblicare un lungo video gameplay del gioco in versione PlayStation 5.

Il video in questione, della durata di più di un'ora, non include il tutorial e permette di scoprire tutti i dettagli sulla prima area di gioco che potremo liberamente esplorare in Kao the Kangaroo. Nel corso del filmato vengono anche completati alcuni livelli del platform 3D, grazie ai quali i giocatori possono scoprire alcune delle meccaniche di gameplay proposte dal titolo, tra le quali troviamo la possibilità di lanciare boomerang e utilizzare attacchi elementali con gli enormi guantoni del giovane canguro.

Vi ricordiamo che Kao the Kangaroo giungerà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire da domani, venerdì 27 maggio 2022, e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Chiunque volesse saperne di più sul gioco può dare un'occhiata al nostro provato di Kao the Kangaroo, nel quale si possono trovare moltissime informazioni sul gioco in vista della sua uscita.