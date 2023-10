KarmaZoo: quando esce il platform online di Devolver Digital? Lo svela il nuovo video

Il nuovo platform cooperativo di Devolver Digital, KarmaZoo, arriverà presto su PC e console: a darne conferma sono gli stessi sviluppatori del team Pastagames con l'ultimo video che svela la data di lancio ufficiale.

L'ultima esperienza in pixel art di PastaGames verte sulla collaborazione tra i numerosi personaggi che i giocatori dovranno interpretare per raccogliere il Karma, l'unica sostanza che consente agli eroi di evitare la distruzione del loro universo.

Per riuscire in questa impresa bisognerà superare le prove di ogni Anello, dei livelli sempre più impegnativi che si adattano dinamicamente alle dimensioni della propria squadra, con ulteriori modifiche legate alle tipologie di personaggi interpretati e alle abilità selezionate. A gestire il tutto troveremo un motore procedurale che si premurerà di plasmare sul momento le ambientazioni e le sfide da superare, con un numero pressoché infinito di puzzle, biomi ed enigmi da risolvere in lobby composte da massimo dieci giocatori online.

Ogni utente dovrà sfruttare le abilità dei cinquanta personaggi selezionabili, combinandoli con i poteri degli altri membri della squadra per superare le prove più difficili e accedere alle aree più avanzate del multiverso di livelli che concorre a formare gli Anelli.

Il nuovo video KarmaZoo ci informa che la nuova follia platform in salsa retrò di Devolver Digital sarà disponibile dal 14 novembre su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.